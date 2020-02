Darksburg è un interessante action co-op dagli sviluppatori di Northgard in uscita in accesso anticipato la prossima settimana (Di giovedì 6 febbraio 2020) Shiro Games, lo sviluppatore di Evoland e dell'eccellente RTS vichingo Northgard, ha annunciato che il suo intrigante Darksburg arriverà su Steam in early access la prossima settimana, il 12 febbraio.Darksburg mette in gioco una squadra di massimo quattro giocatori nella città medievale da cui prende il titolo il gioco - inizialmente costituita da tre mappe - e impegna i giocatori in frenetici scontri con i nemici. Gli sfidanti dovranno gestire le loro risorse limitate e distribuire i poteri e le abilità sbloccabili dei loro personaggi per completare gli obiettivi.Quando Darksburg entrerà in accesso anticipato, offrirà una scelta di quattro sopravvissuti giocabili: Abigail, Varag, Runolf e Rose. Troverete i dettagli sulle abilità specifiche di ogni personaggio sul sito web di Darksburg.Leggi altro... eurogamer

