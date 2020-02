Ascolti Sanremo: tutti i dati auditel delle terze serate (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sanremo 2018 Amadeus viaggia ormai sul velluto. Dopo il successo dell’esordio e la conferma di ieri, il Festival di Sanremo 2020 arriva alla terza serata con una ‘ovvia’ serenità per quanto riguarda gli Ascolti. Il tentativo, alla luce del 53.30% siglato nella seconda serata, è di superare il Festival del 2018 di Claudio Baglioni, al quale – con il 51.60% – va il primato come terza serata più seguita degli ultimi vent’anni. In attesa del nuovo verdetto, ecco tutti i numeri dei giovedì sanremesi. Ascolti Sanremo, terza serata: gli ultimi dieci Festival Ripercorriamo la storia auditel della terza serata del Festival della Canzone Italiana nel decennio che si è appena concluso (2010/2019), dall’edizione più recente a quella più lontana: Sanremo 2019 Conduce Claudio Baglioni con Virginia Raffaele e Claudio Bisio Spettatori: 9.409.000 Share: ... davidemaggio

