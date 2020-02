Alle primarie dei Democratici in Iowa, con il 97 per cento dei voti scrutinati, Buttigieg è al 26,2% e Sanders al 26,1% (Di giovedì 6 febbraio 2020) Lo spoglio dei voti delle primarie del Partito Democratico in Iowa, Stati Uniti, che si sono tenute il 3 febbraio non si è ancora concluso. A causa di un enorme pasticcio, causato dall’app con cui venivano registrati i voti e ilpost

Maurizio62 : RT @DarioBallini: ho appena realizzato che fra me e #PeteButtigieg ci sono appena 8 mesi di differenza. Lui ha servito negli U.S Marines.… - enricotanzania : Le scuole primarie pubbliche in Tanzania sono un disastro; poi ci sono le scuole private, per chi può permetterselo… - GPatagonico : L’origine del problema alle primarie democratiche -