Aereo fuori pista a Istanbul: il marito di una delle vittime salvo “per caso” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il bilancio dell’incidente del Boeing 737 della compagnia turca Pegasus Airlines che ieri sera è uscito di pista e si è spezzato durante le manovre di atterraggio all’aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul è di 3 vittime e 4 feriti in condizioni di “media gravità“: lo ha riferito il prefetto locale, Ali Yerlikaya. I feriti curati in ospedale sono stati in tutto 180. Singolare il caso di una coppia di Smirne: marito e moglie dovevano trovarsi insieme sul volo che avrebbe dovuto portarli a Istanbul per un weekend di vacanza, ma l’uomo, ispettore al Ministero del Commercio turco, ha deciso all’ultimo momento di anticipare la partenza per un impegno di lavoro. La donna, Zehra Bilgi Kocar, dentista, è salita da sola sul Boeing spezzatosi durante le manovre di atterraggio all’aeroporto di Istanbul, dove il marito la stava aspettando. Zehra Bilgi ... meteoweb.eu

