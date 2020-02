Vento forte, alle 18 apre Centro Operativo Comunale (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma – La Protezione Civile della Regione Lazio ha diramato questo pomeriggio il preallarme per forti venti a partire dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledi’ 5 febbraio 2020, e per le successive 12-18 ore. Per questo motivo la Protezione Civile di Roma Capitale ha disposto l’apertura del Centro Operativo Comunale (COC) a partire dalle 18. Gli operatori della stessa Protezione Civile del Campidoglio e le squadre del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale hanno lavorato tutta la notte e stanno ancora operando per limitare i disagi causati dal forte Vento a partire dalla tarda serata di ieri. I tecnici del Centro Emergenza Verde sono intervenuti per rimuovere rami, alberi e detriti e per gestire le segnalazioni ricevute dalla Polizia locale di Roma Capitale. Sono stati oltre 40 gli interventi eseguiti a causa del maltempo. Diverse le strade interessate dalle operazioni, ... romadailynews

