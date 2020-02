Uomini e Donne | Tina Cipollari sposa Vincenzo Ferrara | la reazione di Kikò

Chi è Valentina Dallari - la fidanzata di Junior Cally ex tronista di Uomini e Donne : Al fianco del discusso rapper in gara al Festival di Sanremo 2020, la fidanzata Valentina è famosa quanto lui, almeno per il pubblico televisivo di Canale 5. Ha infatti partecipato nel 2015 a Uomini e Donne. Poi, ha affrontato un periodo buio di lotta contro l'anoressia, raccontato in un libro autobiografico.Continua a leggere

Gemma Galgani show a Uomini e Donne : balla con i professionisti di Amici per un momento epico (VIDEO) : Che peccato che l’attenzione mediatica sia tutta concentrata su Sanremo e i giornalisti di tutto il mondo non abbiano potuto vedere quello che succedeva oggi nello studio di Uomini e Donne. Già perchè il balletto di Gemma Galgani nella puntata di Uomini e Donne del 5 febbraio 2020 è una di quelle cose che resterà nella storia della televisione. Per cui se ve lo siete perso, vi invitiamo calorosamente a rivedere il video del balletto di cui ...

Anna Tedesco abbandonata da Mattia | Motivazioni della rottura a Uomini e Donne : Anna Tedesco abbandonata da Mattia: il cavaliere spiega le Motivazioni della rottura a Uomini e Donne. La differenza d’età è stata fatale. Scopriamo perché. Uomo avvisato, mezzo salvato. Anche se, forse, questo caso, dovremmo dire dama avvisata, mezza salvata. Sì, perché molte colleghe del parterre femminile avevano avvertito Anna Tedesco che la storia con Mattia […] L'articolo Anna Tedesco abbandonata da Mattia | Motivazioni della ...

Gemma Galgani con un nuovo amore a Sanremo | Vita segreta fuori Uomini e Donne : Gemma Galgani e la sua Vita segreta fuori da Uomini e Donne, la dama con il suo nuovo amore a Sanremo infuoca le storie Instagram e lascia tutti molto stupiti. Chi avrà puntato questa volta Gemma? Tutti ormai conoscono bene o male la Vita di Gemma Galgani, dama del trono over di Uomini e Donne […] L'articolo Gemma Galgani con un nuovo amore a Sanremo | Vita segreta fuori Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com.

Uomini e Donne - Tina Cipollari fa un annuncio : “Mi sposo!”. FOTO : Tina Cipollari di Uomini e Donne e Vincenzo Ferrara fanno sul serio: “Ci sposiamo!” (FOTO) Poco fa il direttore del settimanale Nuovo, Riccardo Signoretti, ha pubblicato una FOTO su instagram che ha già creato un vero e proprio subbuglio mediatico. Di cosa si tratta? In questa immagine (disponibile a fondo articolo), l’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, è stata sorpresa nel momento in cui avrebbe annunciato ai figli ...

Ida Platano e Riccardo ai ferri corti | La rabbia di Maria De Filippi a Uomini e Donne : Ida Platano e Riccardo Guarnieri si trovano nuovamente ai ferri corti dopo qualche mese dalla proposta di matrimonio. Le notizie che nelle ultime ore stanno girando per il web non sono delle più belle e sembra che la coppia sia pronta a tornare nello studio di Uomini e Donne per raccontare la verità. Una nuova […] L'articolo Ida Platano e Riccardo ai ferri corti | La rabbia di Maria De Filippi a Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com.

