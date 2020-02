Una Vita anticipazioni 9-14 febbraio: Lucia in pericolo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Cosa succederà nelle puntate di Una Vita in onda su Canale 5 dal 9 al 14 febbraio 2020? Telmo verrà sapere da Espineira che farà di tutto per ottenere l’eredità dei Marchesi dei Valmez, anche a costo di mettere in pericolo Lucia. Il Martinez quindi proverà a mettere in guardia la sua amata, anche se non riuscirà a ottenere i risultati sperati. Finalmente si celebrerà il matrimonio tanto atteso tra Antonito e Lolita, al quale parteciperanno a grande sorpresa Maria Luisa e Victor, arrivati ad Acacias proprio per questa occasione. Una Vita anticipazioni settimanali: Lucia ha un incidente Nelle puntate della prossima settimana della soap opera, le cose non andranno bene tra Telmo e Lucia, che verranno tenuti sotto stretta osservazione da frate Guillermo, certo che il suo pupillo sia innamorato della donna e non mantenga la promessa di pensare solo a Dio. Stando alle anticipazioni di ... kontrokultura

Pontifex_it : Il Documento sulla Fratellanza Umana, firmato un anno fa, ha scritto una nuova pagina nel dialogo fra le religioni… - tancredipalmeri : Ma dimmi te se @RealPiccinini dopo una vita guadagnandosi rispetto con lavoro e inventiva, deve sentire la maleduca… - RaiRadio2 : «È una canzone che mi appartiene in questo percorso di vita, come musicista e come uomo» @marcomasini64 dal backs… -