Stop ai super sconti sui libri: diventa legge il ddl "salva librerie" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Approvato in via definitiva in Senato il disegno di legge che prevede uno sconto massimo al 5% per sostenere le piccole... today

Today_it : Stop ai super sconti sui libri: diventa legge il ddl 'salva librerie' - DemosuMarte : RT @_Bixbite: Tutte super femministe, body positive, anti maschilismo come pane quotidiano, stop maski etero ecc e ora fate ironia sul cazz… - _Bixbite : Tutte super femministe, body positive, anti maschilismo come pane quotidiano, stop maski etero ecc e ora fate ironi… -