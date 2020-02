Sanremo 2020, le pagelle di Selvaggia Lucarelli | Prima serata (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo 2020, le pagelle di Selvaggia Lucarelli Prima serata Sanremo 2020 pagelle – Ieri sera, 4 febbraio 2020, al teatro Ariston è andata in scena la Prima serata del Festival di Sanremo 2020, la 70esima edizione condotta da Amadeus. Al fianco del popolare conduttore due conduttrici: Diletta Leotta e Rula Jebreal; e due ospiti “fissi”: Fiorello e Tiziano Ferro. Durante la serata si sono esibiti 12 big, 4 nuove proposte e tanti ospiti tra cui Albano e Romina Power. Ma come è andata la serata? Quali sono i voti, le pagelle, dei protagonisti? Di seguito le pagelle della nostra Selvaggia Lucarelli sulla Prima serata del Festival di Sanremo 2020: Fiorello 5 In fondo da ieri sera Fiorello c’è un po’ più simpatico: ha smesso di essere quello che non sbaglia mai, quello che “Fiorello è una certezza”, quello che “se c’è Fiorello sei in una botte di ferro”. Fiorello ieri non ... tpi

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -