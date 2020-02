Sanremo 2020 cantanti seconda serata scaletta in ordine: cominciano Piero Pelù ed Elettra Lamborghini (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo 2020 cantanti seconda serata scaletta in ordine: Il primo è Piero PelùIl secondo appuntamento della 70esima edizione del festival della canzone italiana comincerà tra poche ore. Ecco, in ordine, la scaletta dei cantanti della seconda serata a Sanremo 2020. Il primo a esibirsi sarà Piero Pelù, seguito da Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti e Levante. Tra gli ospiti Massimo Ranieri che duetterà con Tiziano Ferro. Dopo la reunion di Albano e Romina Power di ieri sera, arrivano i “Ricchi e Poveri”. Confermata anche la presenza di Zucchero. Insieme ad Amadeus e Fiorello, condurranno Emma D’Aquino, Sabrina Salerno e Laura Chimenti.Piero PelùGigante Elettra LamborghiniMusica (E il resto scompare) Enrico Nigiotti Baciami Adesso LevanteTiki Bom Bom Pinguini Tattici Nucleari Ringo Starr ToscaHo amato tutto Francesco GabbaniViceversa Paolo JannacciVoglio parlarti adesso ... spettacoloitaliano

