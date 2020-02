Samantha De Grenet parla della lotta contro la malattia: “Ho avuto un tumore al seno” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Samantha De Grenet ha sconfitto la battaglia contro il tumore al seno, ecco cosa ha raccontato la showgirl Samantha De Grenet da poco ha svelato a Vieni da me di aver affrontato un periodo molto delicato e difficile della sua vita a causa di una malattia, ma aveva detto di non essere ancora pronta a svelare i dettagli della sua storia. La De Grenet ha rotto il silenzio per rivelare i dettagli della malattia in un’intervista concessa al settimanale Chi, in edicola da oggi 5 febbraio. Nel corso dell’intervista ha svelato di aver avuto un tumore al seno, lo ha scoperto il 20 luglio 2018. La showgirl ha dichiarato: “Ho sentito quella frase: ‘Signora, lei ha un tumore, si deve operare urgentemente’”. Ha fatto poi sapere quale è stata la sua reazione dopo che il medico le ha detto che doveva operarsi d’urgenza perché aveva un tumore di 2 cm. Queste le parole della De ... nonsolo.tv

