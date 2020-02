Richiesta di un privè nella pizzeria di Caserta: il video della risposta di Chiara Ferragni e Fedez (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta – Non si è fatta attendere la risposta di Chiara Ferragni in seguito alla polemica sorta sul web dopo il post pubblicato su Facebook dal proprietario della pizzeria “I Masanielli“, Francesco Martucci, il quale avrebbe negato alla blogger un privè presso il suo locale (leggi qui la vicenda). Proprio Chiara Ferragni in compagnia del marito Fedez, ha deriso il pizzaiolo pubblicando un video su Instagram, in cui fa da sfondo la loro casa di Los Angeles. I due, infatti, si trovano da qualche giorno in California in occasione del “Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival” in cui la bella blogger italiana ha ricevuto, proprio lo scorso lunedì, il premio “LA Italia – Global Fashion Icon Award” e sarebbe stato quindi impossibile per loro cenare a Caserta. Sempre attraverso una story ... anteprima24

aperitivogrezzo : Comunque non è vero che Chiara Ferragni ha prenotato in un ristorante a Caserta a patto di avere il privé. Certo,… - MTussso : @chisairubae Sono del posto e posso dire che 1) il pizzaiolo in questione non ha bisogno di pubblicità perché è uno… -