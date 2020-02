Psicosi Coronavirus, c’è chi provvede a modo suo (VIDEO) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Napoli – Il Coronavirus è ormai diventato una vera e propria Psicosi in tutto il Paese. La paura di andare in luoghi frequentati da cinesi è sempre più forte; la preoccupazione di adulti e ragazzi è altissima. Ma c’è chi, in tutta questa vicenda, preferisce sdrammatizzare e prendere in giro tutti coloro attuano comportamenti che spesso si rivelano esagerati. Proprio l’attore e cabarettista napoletano, Massimo Cozzolino, ha pubblicato su Facebook un VIDEO esilarante in cui spiega come affronta il pericolo del Coronavirus. Nel post scrive: “La scienza sta cercando l’antidoto e io provvedo a modo mio”. L'articolo Psicosi Coronavirus, c’è chi provvede a modo suo (VIDEO) proviene da Anteprima24.it. anteprima24

