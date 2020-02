Programmi TV di stasera, giovedì 6 febbraio 2020. Su Canale5 in 1^Tv «Sconnessi» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sconnessi Rai1, ore 20.40: 70° Festival della Canzone Italiana – Terza Serata In diretta dal Teatro Ariston di Sanremo Amadeus con la partecipazione straordinaria di Fiorello e Tiziano Ferro conduce la terza serata della 70^edizione del Festival della Canzone Italiana. Al suo fianco Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu. Nel corso della serata i 24 cantanti della sezione Campioni interpreteranno alcune delle più celebri canzoni della storia del Festival. Gli artisti, che potranno scegliere di esibirsi insieme ad artisti ospiti italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’Orchestra del Festival. Tra gli ospiti Roberto Benigni e il cast della seconda stagione de L’Amica Geniale. Inoltre Mika e Lewis Capaldi. Rai2, ore 21.20: Poltergeist Film di Gil Kenan del 2015, con Sam Rockwell, Rosemarie DeWitt. Prodotto in Usa. Durata: 96 minuti. Trama: Una ... davidemaggio

CamyHerondale : Un mio amico: vuoi piangerti addosso pensando di essere una delusione per il mondo? Io: beh, questi erano i miei pr… - yl_enia : Il fatto che ieri abbiate fatto 52,3 non vuol dire che stasera dovete sponsorizzare a manetta tutti i benedetti fut… - SalvatoreCow : #staseraintv #5febbraio Su Italia1 in 1^Tv «Auguri per la tua morte» -