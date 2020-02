Pescara, così un 13enne è stato pestato a sangue sotto gli occhi della folla (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Luca Sablone Il ragazzo, che poi ha subito minacce, ha riportato un trauma cranico, l'occhio tumefatto e il naso spaccato: c'è l'ombra della gelosia sul folle gesto Ci risiamo. Nuovamente. Un'altra brutale aggressione avvenuta nell'indifferenza più totale, sotto gli occhi dei passanti che hanno ritenuto meglio ignorare la gravità della situazione piuttosto che prestare soccorso o chiamare le forze dell'ordine. Questa volta è accaduto a Pescara, precisamente in Corso Umberto, dove alle ore 19.00 di un sabato affollato un ragazzo è stato pestato a sangue da un gruppetto di 14-15enni, probabilmente di origine rom. A diramare l'allarme ci ha pensato la madre poche ore più tardi: dal pronto soccorso, con il referto in mano, ha denunciato alla polizia la folle violenza ricevuta dal figlio. Trauma cranico, occhio tumefatto e lesioni per la micro infrazione del setto nasale. ... ilgiornale

mauriziopompil1 : RT @lloucin: Ragazzi, qui siamo a 20 gradi e soffia il garbino, così chiamiamo qui a Pescara il vento caldo che non ci piace. Sono restata… - lloucin : Ragazzi, qui siamo a 20 gradi e soffia il garbino, così chiamiamo qui a Pescara il vento caldo che non ci piace. So… - 8e30it : Braglia dopo Pescara-Cosenza: «Perdere così fa male» -