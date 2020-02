L’Eredità, Flavio Insinna, un regalo speciale per il compleanno di Fabrizio Frizzi: “Manca troppo…” [FOTO] (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il 62esimo compleanno di Fabrizio Frizzi La puntata odierna de L’Eredità sarà molto speciale: infatti, oggi 5 febbraio 2020 Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 62 anni. Purtroppo lo storico conduttore del game show di Rai Uno è venuto a mancare un paio di anni fa a causa di un’emorragia cerebrale. Una morte che ha sconvolto la famiglia del professionista romano, ma anche tutti coloro che lo amavano, ovvero i fan e tutti i colleghi di lavoro. Tra questi anche Flavio Insinna che due stagioni fa ha preso il post di Fabrizio a L’Eredità. Il suo compito è molto difficile perché prendere le redini di un quiz portato al successo dal marito della Mantovan non è stato semplice. Flavio Insinna ricorda il suo predecessore a L’Eredità Per l’occasione Flavio Insinna ha voluto ricordare il suo collega, ma soprattutto amico, attraverso un commovente post su Instagram. ... kontrokultura

KontroKulturaa : L'Eredità, Flavio Insinna, un regalo speciale per il compleanno di Fabrizio Frizzi: 'Manca troppo...' [FOTO] - - irenefrancesco : @insinnaflavio ciao flavio auguri per chi non c'è piu e complimenti per l' eredità ciao francesco - InsinnaFans : Sempre più in alto gli ascolti de L'eredità con Flavio! #Monica -