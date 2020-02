L.elettorale: Meloni, ‘Mattarellum sarebbe ottima soluzione’ (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma, 5 feb. (Adnkronos) – Sulla legge elettorale “la Lega ha proposto il Mattarellum. Noi abbiamo altre proposte, ma siamo disponibili: sarebbe per noi un’ottima soluzione”. Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in un’intervista ad ‘Avvenire’. L'articolo L.elettorale: Meloni, ‘Mattarellum sarebbe ottima soluzione’ CalcioWeb. calcioweb.eu

first_measure : @LorenaLVilla Il guaio è che lo dicono sia la Meloni che Salvini. Concetti pericolosi e pesanti utilizzati per logi… - TV7Benevento : L.elettorale: Meloni, 'Mattarellum sarebbe ottima soluzione'... - 20CenturyBoy_81 : La foto di Rita Pavone però photoshoppata come neanche la Meloni in piena campagna elettorale. #trentannidimeno #Sanremo2020 -