Juan Luis Ciano: il rapporto complicato con la figlia 18enne (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Juan Luis Ciano, ha rivelato le motivazioni del suo mostrarsi restio all’intimità con Gemma Galgani. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, che aveva intrapreso nella trasmissione una conoscenza con la dama torinese, ha dichiarato di avere dei problemi familiari. Juan ha infatti una figlia 18enne, con la quale non parla e pare che sia a causa di questo rapporto complicato che l’uomo abbia indugiato nell’intraprendere una relazione fisica con la Galgani. Juan Luis non parla con sua figlia L’odontoiatra di origini venezuelane, in seguito all’allontanamento da Uomini e Donne si è esposto sul settimanale Uomini e Donne Magazine, raccontando la sua verità circa il rapporto con Gemma Galgani.Juan Luis è nato in Venezuela, ma vive in provincia di Napoli: la sua è una storia complicata, contornata di solitudine e di lutti. Il cavaliere del programma di Maria de Filippi, tra le ... thesocialpost

