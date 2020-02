Fiorentina, Iachini sorride: Castrovilli torna tra i convocati? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Giuseppe Iachini può sorridere: Gaetano Castrovilli tornerà nella lista dei convocati per il match contro l’Atalanta Buone notizie per Giuseppe Iachini e la Fiorentina. Gaetano Castrovilli ha lavorato con i compagni nella seduta d’allenamento di ieri e sabato contro l’Atalanta dovrebbe tornare tra i convocati. Come riporta il Corriere Fiorentino, è ancora presto per capire se sarà titolare oppure no. Nei prossimi giorni è previsto l’inserimento in gruppo di Duncan, arrivato infortunato ad una coscia. Quanto a Ribery, fra due giorni o al massimo lunedì tornerà in Germania per far rimuovere le viti dopo la stabilizzazione della sindesmosi tibio-peronale. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

