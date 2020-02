Final Fantasy 7 Remake: l'esclusiva PS4 scadrà il 10 aprile 2021 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) A quanto pare i giocatori su PlayStation 4 non saranno i soli a provare Final Fantasy 7 Remake un po' più tardi del previsto. Nel mese di dicembre, Square Enix ha rivelato tramite una box art ufficiale che il gioco sarebbe stato un'esclusiva PS4 fino al 3 marzo 2021.A gennaio, il gioco è stato posticipato ad aprile e la scadenza dell'esclusività è stata adeguata di conseguenza, secondo una nuova versione della copertina resa disponibile sul portale stampa ufficiale di Square Enix. La nuova data dopo la quale i giocatori su altre piattaforme possono sperare di giocare al titolo è il 10 aprile 2021.Ci vorrà quindi un anno esatto prima che il gioco non sia più un'esclusiva della console di Sony. Final Fantasy 7 Remake potrebbe quindi arrivare il prossimo anno anche su Xbox One (o Xbox Series X a questo punto) e PC.Leggi altro... eurogamer

