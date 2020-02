Coronavirus, i due pazienti cinesi in prognosi riservata. Test negativo per la donna ricoverata a Verona (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Coronavirus, restano in prognosi riservati i due pazienti cinesi ricoverati allo Spallanzani. negativo il primo Test sulla paziente ricoverata a Verona. Coronavirus, l’Istituto Spallanzani ha condiviso il bollettino medico sulle condizioni dei due pazienti cinesi ricoverati presso la struttura. Si tratta al momento degli unici due casi positivi al Coronavirus. I due si trovano in terapia intensiva dopo il peggioramento delle loro condizioni avvenuto nei giorni scorsi. Nelle ultime ora il quadro clinico non ha subito variazioni sostanziali e le condizioni sono considerate stabili. Notizie rincuoranti arrivano invece da Verona, dove il primo Test sulla paziente ricoverata nelle ultime ore ha dato esito negativo. Si tratta della donna che lavora nell’albergo dove hanno alloggiato i pazienti cinesi positivi al Coronavirus. Coronavirus, il bollettino medico dello ... newsmondo

