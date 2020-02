Coronavirus, i cinesi di Prato vogliono l'auto quarantena ma l'Asl e il Comune dicono no (Di mercoledì 5 febbraio 2020) A Prato la comunità cinese cerca strutture per realizzare una quarantena volontaria per chi è tornato da poco in città dalla zona di Wenzhou. L'Asl blocca tutto: "Inutile e pericoloso". Ora si teme che possano essere utilizzati dei capannoni quarantena Asl Raffaello Binelli  Coronavirus focus Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/02/05/i-cinesi-di-Prato-vogliono-lauto-quarantena-ma-lasl-dice-no/I cinesi di Prato cercanohotel per la quarantanaC'è il no di Asl e Comune Luoghi: Prato ilgiornale

matteograndi : La D’Urso sta facendo un’intera trasmissione su presunti casi sospetti di Coronavirus su cittadini cinesi. Sensazi… - fattoquotidiano : Coronavirus, “a Frosinone nessuna sassaiola contro studenti cinesi”: denunciato il professore che l’aveva raccontat… - AmbCina : Forse, il virus che dovrebbe fare davvero paura in questo momento non è il #coronavirus, ma il #pregiudizio che c’è… -