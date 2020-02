Come ingrandire gli occhi con il makeup? Errori da evitare e consigli per farli sembrare più grandi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ciao Greta! È vero, alcuni makeup sembrano rimpicciolire gli occhi, soprattutto se già sono piccoli. Ci sono alcuni trucchetti per farli sembrare più grandi ma soprattutto bisogna stare attenti a qualche piccolo errore che chiude ancora di più lo sguardo. Sugli occhi piccoli meglio evitare la matita nera all’interno dell’occhio La matita nera, in particolar modo all’interno dell’occhio, è uno dei primi prodotti makeup che si imparano ad usare da piccole. Facile da applicare, l’occhio sembra subito più intenso e definito. Allo stesso tempo, però, sugli occhi piccoli questo gesto è forse quello che contribuisce a rimpicciolirli ancora di più. Infatti, così facendo, si evidenzia proprio questa caratteristica, proprio perché rende ben visibile l’effettiva dimensione dell’occhio. Per non rinunciare alla matita nera, meglio applicarla sfumata lungo la rima ciliare superiore e, su quella ... dilei

liakadhija : RT @tinapica88: Io ci riprovo a spiegare. La Leotta fa la pippa sull'accettazione del tempo che passa, che cambia il volto. Lei. Che a 28… - fsartirana : RT @tinapica88: Io ci riprovo a spiegare. La Leotta fa la pippa sull'accettazione del tempo che passa, che cambia il volto. Lei. Che a 28… - Aquilinodic : RT @tinapica88: Io ci riprovo a spiegare. La Leotta fa la pippa sull'accettazione del tempo che passa, che cambia il volto. Lei. Che a 28… -