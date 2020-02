Una petizione per chiedere il rispetto delle regole alla Rai | cominciando da Sanremo

Vincitori di concorso (ma non assunti) in rivolta. Precari del pubblico impiego sul piede di guerra lanciano Una petizione : Migliaia di idonei delle graduatorie concorsuali per gli impieghi a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di tutta Italia e una petizione, lanciata su change.org che fa riferimento ai due emendamenti della Legge di Bilancio che chiedono una modifica nel decreto Milleproroghe. A intervenire ora, in una battaglia che ha raccolto già migliaia di adesioni e sottoscrizioni, è anche la deputata del Movimento cinque stelle, Stefania Mammì ...

Capolinea Busitalia a via Vinciprova - Una petizione per il No : Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Parte da un gruppo whatsapp la petizione che ha unito i residenti di via Benedetto Croce, via Porto, di via Andrea Sabatini e del centro storico contro lo spostamento del Capolinea di Busitalia da via Ligea a via Vinciprova. Mentre Comune di Salerno e la società che gestisce il trasporto pubblico nel comune capoluogo hanno deciso di prendere tempo e di rimandare al 2 marzo il trasferimento, un gruppo di ...

La competizione tra gli store digitali come Steam e Epic Games Store ha portato a Una diminuzione della spesa dei giocatori : In molti hanno creduto che la competizione tra gli Store, come quella tra Steam e Epic Games Store, avrebbe portato benefici al mercato PC. Ma, a quanto pare, non è stato così, stando a quanto affermato dall'analista di NDP, Mat Piscatella.Infatti, la guerra tra gli Store avrebbe portato alla diminuzione della spesa dei giocatori. Mat Piscatella ha spiegato perché si è arrivati a questo risultato.Secondo l'analista, gli Store hanno creato una ...

Una via di Milano per Borrelli - il M5s presenta mozione in consiglio comUnale : “Avviare l’iter” – FIRMA LA PETIZIONE DEL FATTO : Mentre è in corso la PETIZIONE del FATTO per chiedere al Comune di Milano di intitolare una strada all’ex procuratore capo Francesco Saverio Borrelli, il Movimento 5 stelle ha presentato in consiglio comunale una mozione con cui chiede al sindaco e alla giunta di “intraprendere l’iter per l’intitolazione di una via o una piazza” della città al magistrato di Mani Pulite, scomparso lo scorso 20 luglio. Secondo la mozione ...

LA PETIZIONE DEL FATTO – Francesco Saverio Borrelli - Una strada di Milano per onorare il giudice di Mani Pulite : Mentre una vergognosa campagna politica-mediatica tenta di riabilitare il pregiudicato latitante Bettino Craxi, a cui molti suoi simili vorrebbero dedicare una via di Milano, chiediamo al Comune di onorare con l’intitolazione di una strada della città l’ex procuratore capo ed ex procuratore generale Francesco Saverio Borrelli, integerrimo servitore dello Stato e simbolo di un’indimenticabile stagione di riscatto morale e civile: quella di Mani ...

The Witcher : i fan lanciano Una petizione per suonare 'Toss a Coin to Your Witcher' al SuperBowl : I fan lanciano una petizione per far suonare Toss a Coin to Your Witcher, tormentone musicale della serie Netflix The Witcher, al SuperBowl visto che quest'anno scenderà in campo la squadra preferita di Henry Cavill. I fan della serie Netflix The Witcher sono determinati a far suonare il tormentone della serie, Toss A Coin to Your Witcher, al SuperBowl, a tal scopo hanno lanciato una petizione su Change.org. Nella petizione in questione si ...

I genitori di Greta - 13enne transgender - lanciano Una petizione : "Troppe difficoltà - serve nuova legge" : Una raccolta firme per una legge "più adeguata e al pari con le legislazioni europee più avanzate in materia" è stata...

Xiaomi non rilascia Android 10 per Mi A3 e gli utenti lanciano Una petizione : I possessori di Xiaomi Mi A3 sono stufi della lunga attesa per Android 10, che avrebbe dovuto essere rilasciato da mesi, e lanciano una petizione online. L'articolo Xiaomi non rilascia Android 10 per Mi A3 e gli utenti lanciano una petizione proviene da TuttoAndroid.

Napoli - Allan crede nella Coppa Italia : “È Una competizione non lunghissima - dobbiamo dare Una gioia ai tifosi” : Nonostante il momento difficile, in casa Napoli si continua a guardare agli obiettivi stagionali, ridisegnandoli continuamente partita dopo partita. Per gli azzurri, ad ogni buon conto, resta la Coppa Italia la meta più facilmente raggiungibile. Anche Allan ne è sicuro e ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. “dobbiamo cercare di centrare un obiettivo! È una competizione non lunghissima, ...

Ciclocross : Una petizione sul web per Daniele Peschi - atleta disabile che sogna di partecipare ai campionati italiani di Schio : Una storia che merita di essere raccontata quella di Daniele Peschi, sedicenne disabile che però ha un sogno nel cassetto: partecipare ai campionati italiani di Ciclocross a Schio, in programma tra una settimana. Come rivela repubblica.it, la richiesta del giovane corridore è stata respinta dalla Federciclismo, ritenendo troppo pericoloso per l’incolumità del ragazzo e degli altri la sua presenza in gara. Peschi, sin dalla nascita, è ...

L’Australia in fiamme - lanciata Una petizione per fermare i fuochi d’artificio di Capodanno : L’Australia, ancora una volta, è devastata dagli incendi e sono ormai più di 100 i terribili roghi che, in tutto il Paese, hanno distrutto oltre tre milioni e mezzo di ettari, nell’estate più calda di sempre. Nel sud del Paese decine di migliaia di persone dovranno lasciare le loro case e i luoghi di vacanza. La petizione In risposta alle devastazioni del fuoco è stata promossa una petizione, che ha già raccolto 260mila ...

Lanciata Una petizione online per chiedere il ripristino della scorta a Gennaro Ciliberto : Nei giorni scorsi il drammatico appello del testimone di giustizia: "Sono nel mirino del clan D'Alessandro: hanno giurato di spararmi in testa" Il 12/12 è stata revocata la scorta al testimone di giustizia Gennaro Ciliberto. "...Chi è quest'uomo? È un signore che anni fa venuto a conoscenza della commissione di reati gravi decise di rivelarli alla giustizia e di collaborare per farli perseguire. Insomma una persona perbene che non ha deciso di ...

Lanciata Una petizione online per chiedere il ripristino della scorta a Gennaro Ciliberto : Nei giorni scorsi il drammatico appello del testimone di giustizia: "Sono nel mirino del clan D'Alessandro: hanno giurato di spararmi in testa" Il 12/12 è stata revocata la scorta al testimone di giustizia Gennaro Ciliberto. "...Chi è quest'uomo? È un signore che anni fa venuto a conoscenza della commissione di reati gravi decise di rivelarli alla giustizia e di collaborare per farli perseguire. Insomma una persona perbene che non ha deciso di ...

Lanciata Una petizione online per chiedere il ripristino della scorta a Gennaro Ciliberto : Nei giorni scorsi il drammatico appello del testimone di giustizia: "Sono nel mirino del clan D'Alessandro: hanno giurato di spararmi in testa" Il 12/12 è stata revocata la scorta al testimone di giustizia Gennaro Ciliberto. "...Chi è quest'uomo? È un signore che anni fa venuto a conoscenza della commissione di reati gravi decise di rivelarli alla giustizia e di collaborare per farli perseguire. Insomma una persona perbene che non ha deciso di ...