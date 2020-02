Supernatural: la versione giovane di Sam e Dean comparirà nell'ultima stagione (Di martedì 4 febbraio 2020) L'ultima stagione di Supernatural vedrà la comparsa della versione giovane di Sam e Dean Winchester, si profila un salto nel passato? Supernatural sta per concludersi e ora apprendiamo che l'ultima stagione vedrà la comparsa della versione giovane del fratelli Sam e Dean Winchester. La notizia arriva da TV Line, che ha svelato il casting in corso per trovare gli attori che interpreteranno le versioni giovani di Sam e Dean. A quanto pare, un episodio in particolare dovrebbe mostrare i giovani Sam e Dean nella loro prima caccia comune agli spettri. nell'episodio in questione, il giovane Sam dovrebbe avere 9 anni e Dean 13. Manca solo un mese alla fine della produzione di Supernatural e sono tante le domande che circolano tra ... movieplayer

