Romina e Albano non saranno a Sanremo, la spiegazione (Di martedì 4 febbraio 2020) Questo articolo Romina e Albano non saranno a Sanremo, la spiegazione è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Romina e Albano non saranno a Sanremo, la spiegazione è però molto più semplice di quello che sembra. Infatti i due non saranno in gara, ma parteciperanno alla kermesse come stabilito da super-ospite. I due saranno infatti presenti in questa prima serata sul palcoscenico del Teatro Ariston per cantare ancora insieme, ma non saranno in … youmovies

Lady_Pirate : RT @missuniall: vi dico solo che Malgioglio ha scritto la canzone che Albano e Romina Power andranno a cantare sta sera. #sanremo2020 https… - 4oorologio : e quando gli armys italiani si rompono il cazzo di albano e romina a sanremo e la bighit che non ci caga, succede questo #BTSinItaly - Giorgieness : Aspetto solo Romina e Albano. #Sanremo2020 -