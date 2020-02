Roma – Romeo E Giulietta Biglietti (Di martedì 4 febbraio 2020) Teatro Ghione Indirizzo e Contatti Via Delle Fornaci 37 Roma Tel 06 6372294 Offerte Sconti Coupon Biglietti Romeo e Giulietta Vedi Offerta da € 15,00 Romeo e Giulietta, dal 13 al 16 febbraio al Teatro Ghione di Roma (sconto fino a 36%) Vedi Offerta da € 10,00 Aqua, il circo dove l'acqua fa spettacolo: dal 27 gennaio al 23 febbraio a Roma (sconto fino a 50%) Vedi Offerta da € 35,00 Ghost, il Musical - dal 28 gennaio al 9 febbraio al Teatro Sistina di Roma (sconto 33%) Vedi Offerta da € 7,90 Ingresso per 2 persone al Nuovo Cinema Aquila (sconto 44%) Vedi Offerta da € 4,90 Circo Rony Roller: artisti ed acrobazie a Roma, dall'8 al 24 febbraio (sconto fino a 59%) Potrebbe InteressartiRoma – Abracadabra La Magia Biglietti Teatro Ghione Indirizzo e Contatti Via Delle …Roma – Teatro Ghione Biglietti Teatro Ghione Indirizzo e ... saldiscontioffertecoupon

Vincent_Romeo_ : RT @romaruotalibera: #RISPETTIAMOCINSTRADA #FIAB #Roma RUOTALIBERA E SALVAICICLISTI ribadiscono il loro impegno nella lotta alla violenza s… - Vincent_Romeo_ : RT @romaruotalibera: #RISPETTIAMOCINSTRADA SECONDO FIAB ROMA RUOTALIBERA E SALVAICICLISTI ROMA @paperaroxy @astolfilisa @virginiaraggi @GRA… -