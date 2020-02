Programmi TV di stasera, mercoledì 5 febbraio 2020. Su Italia1 in 1^Tv «Auguri per la tua morte» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Auguri per la tua morte Rai1, ore 20.35: 70° Festival della Canzone Italiana – Seconda Serata Secondo appuntamento con Amadeus e la 70^ edizione del Festival della Canzone Italiana. Al suo fianco ancora una volta Fiorello e Tiziano Ferro. Questa sera saliranno inoltre sul palco ad affiancare il conduttore le giornaliste del Tg1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti, e la cantante Sabrina Salerno. Nel corso della serata si esibiranno il secondo gruppo di 12 campioni e gli ultimi 4 cantanti della sezione Nuove Proposte. Questi ultimi si esibiranno in due coppie a “sfida diretta”, valutati dalla giuria demoscopica. I due artisti risultanti vincitori nelle rispettive sfide accederanno alla quarta serata. Ospiti della serata il gruppo de i Ricchi e Poveri, riuniti nel loro quartetto originale – Angela Brambati, Angelo Sotgiu, Franco Gatti e Marina Occhiena, per celebrare i 50 anni ... davidemaggio

CoccioMiss : Più lo guardo (in tutti i suoi programmi, non solo stasera) e più penso che #Amadeus dovrebbe riconsiderare le dime… - _foreversissi_ : @a83961129 Mai visto perché non m'interessano i programmi musicali quindi...stasera ho visto 'Profiling', una nuova… - eleonora_jey : RT @paoloroversi: Per fortuna stasera ho altri programmi :) #Sanremo2020 -