Prende a pugni uno straniero senza motivo e gli spacca il naso: denunciato 15enne (Di martedì 4 febbraio 2020) Un ragazzino di 15 anni ha sferrato un pugno e rotto il setto nasale di un 34enne bengalese in piazza a Grumo Nevano, nel Napoletano. Il giovane ha confessato ma non ha saputo spiegare i motivi del suo gesto. L'uomo è finito in ospedale per la frattura del setto nasale: se la caverà con venti giorni di prognosi. fanpage

