Oskar, il prete più bello del mondo: fa crossfit e manda fuori di testa le fedeli [FOTO] (Di martedì 4 febbraio 2020) Chi l’ha detto che i preti non possono essere sexy? Biondo, occhi azzurrissimi e sguardo intenso. Ma anche un corpo scolpito dall’allentamento in palestra, un look da sex symbol, la passione per i ristoranti e un buon bicchiere di vino rosso. Si chiama Oskar Arngarden, ha 35 anni, è un prete luterano della Chiesa di Svezia… E ha 168 mila follower sul suo profilo Instagram. Un fanclub che cresce vertiginosamente, quello di Oskar, molto attivo sul suo profilo social dove pubblica scatti di ogni tipo: arti marziali, golf, thai boxe e la sua passione più recente, il crossfit. Non è tutto: nel suo tempo libero Oskar fa perfino l’istruttore in palestra! Vi sembra così assurdo che un prete luterano possa essere anche tutto questo? Bellissimo, sexy e abile a coniugare lo sport con la religione, Oskar è diventato un vero caso del web e continua a stregare su Instagram ... velvetgossip

Oskar prete Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Oskar prete