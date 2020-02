Omicidio Sacchi, soldi nell’auto di Anastasia: “Fu spostata in fretta” (Di martedì 4 febbraio 2020) Omicidio Sacchi, sbucano nuovi indizi. Secondo le ultime indagini ci sarebbero stati altri soldi oltre quelli trovati nello zaino di Anastasia Kylemnyk, fidanzata della vittima. Si infittisce la vicenda, mentre il cerchio si stringe sempre di più attorno la ragazza. L’auto di Anastasia C’erano altri soldi oltre quelli trovati nello zaino di Anastasia Kylemnyk e rubati da Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i due pusher di San Basilio, e per gli inquirenti l’altra somma di denaro si sarebbe trovata nella macchina della ragazza, spostata in fretta e furia da Giovanni Princi mentre Luca si trovava in ospedale. Nell’Omicidio di Luca Sacchi più passano i mesi, più la vicenda sembra infittirsi: secondo le ultime ricostruzioni, dopo la sparatoria, Princi avrebbe chiesto ad un amico di accompagnarlo davanti al pub John Cabot per spostare il veicolo ancora fermo davanti al locale. La notte ... notizie

