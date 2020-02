Meghan pensa solo ai soldi e vuole divorziare da Harry (Di martedì 4 febbraio 2020) Le numerose informazioni che circolano, ultimamente, sulla famiglia reale ci portano a pensare che gli animi dei due innamorati siano lieti dopo la decisione di trasferirsi in Nord-America, presa dalla bellissima Meghan, ma la donna risulta essere ancora triste. Meghan e gli scatti indesiderati Diverse immagini riportate dal settimanale Diva e Donna raffigurano la duchessa mentre passeggia insieme al figlio Archie e i suoi due cani sempre scortata da due guardie del corpo. La passeggiata la porta vicino alla villa a Vancuver che sogna di acquistare. Da quanto riportato le polemiche che riguardano i due innamorati non smettono di seguirli, ora le persone senza ottenere nessuna risposta si chiedono chi paga ancora per la sicurezza che continuano ad avere i due innamorati?. Ulteriori polemiche, invece, provengono direttamente dalla duchessa, la quale, anche se a favore ... velvetgossip

