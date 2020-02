Leo, il figlio di Alessandro Gassman che canta a Sanremo 2020 (Di martedì 4 febbraio 2020) Nato a Roma nel novembre 1998, Leo Gassman è uno dei cantanti che saliranno sul palco dell’Ariston in occasione della 70esima edizione del Festival di Sanremo. figlio di Alessandro e nipote del grande Vittorio, il giovane, già noto per via della partecipazione alla dodicesima edizione del talent X Factor, gareggerà tra le Nuove Proposte con il brano Vai Bene Così, canzone che anticipa l’album di debutto Strike, in uscita il 7 febbraio 2020. Appassionato di musica fin da piccolo, Leo Gassman ha portato avanti parallelamente gli studi scolastici e quelli in Conservatorio (poi abbandonati per via dell’eccessivo focus sulla musica classica), imparando a suonare sia il piano, sia la chitarra. Come poco fa accennato, il giovane cantante – che assomiglia tantissimo al padre – si è fatto conoscere al grande pubblico grazie a X Factor. Leo Gassman si è presentato ai ... dilei

