Juventus-Lione orario, date, tv: programma e streaming Champions League 2020 (Di martedì 4 febbraio 2020) La Juventus affronterà il Lione negli ottavi di finale della Champions League 2020 di calcio, i bianconeri partiranno con tutti i favori del pronostico contro la formazione francese ma dovranno stare attenti a non sottovalutare un avversario sempre ostico se vorranno proseguire la loro avventura nella massima competizione europea. I Campioni d’Italia sono attualmente in testa alla Serie A con tre punti di vantaggio sull’Inter ma il grande obiettivo stagionale della Vecchia Signora è ovviamente la Coppa dalle Grandi Orecchie che è sempre sfuggita nelle ultime stagioni, perdendo tra le altre cose anche due finali. La Juventus non vuole fallire anche in questa occasione e incomincia con grandi ambizioni la fase a eliminazione diretta del prestigioso torneo. I ragazzi di Maurio Sarri ripartiranno dalla trasferta in terra transalpina in programma mercoledì 26 febbraio: il match ... oasport

