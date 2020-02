Ilva, piano a 15 mesi per il rilancio Verso l'intesa fra governo e Mittal (Di martedì 4 febbraio 2020) Per l'Ilva un piano a 15 mesi per il rilancio. Secondo i rumors, alla memoria del gruppo franco-indiano Arcelor Mittal in cui dichiara la disponibilità a un graduale dietrofront anche sotto la supervisione del tribunale, il governo reagisce con la bozza di un term sheet (accordo quadro) da... Segui su affaritaliani.it affaritaliani

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Ilva, il governo punta a un piano in 15 mesi. Rumors - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Ilva, piano a 15 mesi per il rilancio Verso l'intesa fra governo e Mittal - Affaritaliani : Ilva, il governo punta a un piano in 15 mesi. Rumors -