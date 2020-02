Il Paradiso delle Signore, Puntate dal 10 al 14 Febbraio 2020: Giuseppe in Carcere! (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Paradiso delle Signore, trama Puntate dal 10 al 14 Febbraio 2020: Luciano deve prendere coscienza di una verità scioccante, mentre arrivano novità su Giuseppe… Prosegue la lunga corsa de Il Paradiso delle Signore. Ci sono sempre tante novità e colpi di scena, ed anche la settimana dal 10 al 14 Febbraio promette di stupire i telespettatori. In particolar modo, qualcosa di stupefacente coinvolge Silvia. Inoltre, sono in arrivo notizie su Giuseppe. Prima però torniamo un po’ indietro e rinfreschiamoci la memoria. Il Paradiso delle Signore: dove eravamo rimasti Marta e Vittorio attraversano un momento di serenità ascoltando insieme le canzoni del Festival di Sanremo. Sono momenti spensierati, i primi dopo il tragico aborto della signora Conti. Intanto Ludovica prende una decisione molto importante per la sua vita e si trasferisce a Villa Guarnieri. Intanto la vicinanza tra ... uominiedonnenews

