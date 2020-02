IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni dal 10 al 14 febbraio 2020 (Di martedì 4 febbraio 2020) anticipazioni settimanali puntate Il PARADISO DELLE SIGNORE da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio 2020: I Conti si preparano all’incontro con l’editore Brivio. Al PARADISO, Vittorio lancia l’idea di un concorso per San Valentino. La notizia che Giuseppe Amato è in carcere sconvolge i familiari dell’uomo, così Salvatore decide di verificare andando lui stesso in Germania. Riccardo e Marta cercano di far riconciliare Umberto e Adelaide, ma la contessa è irremovibile (soprattutto a causa dell’influenza di Achille Ravasi). Vittorio, aiutato da Marta, coinvolge Federico nella nuova iniziativa del PARADISO, che riguarda San Valentino; Roberta li ringrazia. Rocco si compiace per la copertina del suo fotoromanzo, nonostante ancora non riesca a dichiararsi a Marina. Salvatore informa Agnese che ha deciso di recarsi in Germania, intanto lei vuole allontanarsi da Armando ... tvsoap

redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #anticipazioni - Edenliciacolo : RT @La7tv: #eden 'Un vero e proprio paradiso terrestre' Licia Colò ci porta alla scoperte delle Maldive @Edenliciacolo @liciaanimalie http… - Notiziedi_it : Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trama puntate dal 10 al 14 febbraio 2020. Luciano scopre la verità su Fede… -