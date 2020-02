Il governo punta ancora su gas e carbone. Ma la Sardegna può essere il punto di svolta (Di martedì 4 febbraio 2020) Il primo mese del 2020, anno fatidico per la lotta al cambiamento climatico, si è concluso con due preoccupanti azioni, strettamente legate tra loro, del nostro governo. La prima è l’approvazione definitiva del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec), ossia del documento strategico che dovrebbe rappresentare la nostra visione industriale, economica e sociale, nei riguardi anche dell’emergenza climatica in atto. In realtà di visione in quel documento ce n’è ben poca. A partire dalla presentazione della bozza a fine 2018, per tutto il 2019 si sono susseguiti commenti, suggerimenti e appelli da parte di una consistente fetta di portatori di interesse a livello nazionale. Anche chi scrive si era espresso, sottolineando la scarsa lungimiranza del Piano che, di fatto, non faceva che confermare la precedente – e scadente – Strategia energetica nazionale (Sen), redatta ... ilfattoquotidiano

haelyn78 : RT @sinfantino: Anche il governo comincia a preoccuparsi che i lavoratori precari e discontinui non avranno domani un minimo di pensione ga… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: BASTA VOLERLO 'La Sardegna potrebbe essere il primo banco di prova per un Paese che punta a liberarsi dalle fonti fossili'… - Noovyis : (Il governo punta ancora su gas e carbone. Ma la Sardegna può essere il punto di svolta) Playhitmusic - -