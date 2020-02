Human Company assume 1.300 addetti per il settore turistico (Di martedì 4 febbraio 2020) Human Company, gruppo toscano attivo nel ricettivo e ristorativo e leader in Italia nel turismo open air, ha aperto le candidature per la prossima stagione: in tutto sono circa 1.300 le posizioni ricercate nelle strutture all’aria aperta del Gruppo tra villaggi, family park e camping in town in Toscana (Firenze, Valdarno, Chianti, Montescudaio e San Vincenzo per un totale di 755 offerte), Lazio (tutte intorno alla Capitale per un totale di 210 posti) e Veneto (Lago di Garda e Venezia per un totale di 240 posizioni), nell’hotel di charme Villa La Palagina nel Chianti (35 posizioni) e per il Plus Florence (20 posizioni), ostello di ultima generazione nel capoluogo toscano. Le posizioni maggiormente richieste si concentrano nel settore food&beverage, per un totale di circa 800 offerte per personale di sala e cucina e baristi. Seguono l’area ricevimento, con 400 ... ildenaro

