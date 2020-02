Bonus energia 2020: rifiuti, fognatura e tutte le novità in manovra (Di martedì 4 febbraio 2020) Bonus energia 2020: rifiuti, fognatura e tutte le novità in manovra Il Bonus energia 2020 si arricchisce di nuovi sconti per i nuclei familiari che vertono in condizioni di disagio economico e fisico, nonché per i percettori di pensione e reddito di cittadinanza. Nel Bonus energetico sociale sono infatti inclusi anche la Tari, ovvero la bolletta sui rifiuti, e saranno estese le agevolazioni relative alla bolletta dell’acqua, il cui sconto riguarderà anche i servizi di fognatura e depurazione. Segui Termometro Politico su Google News Bonus energia 2020: sconto sulla bolletta Tari Introdotto dal recente decreto fiscale l’inserimento del Bonus Tari tra gli sconti in bolletta riservati ai nuclei familiari disagiati. Si attende però apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 23 aprile per l’individuazione dei criteri di accesso, mentre l’Arera sarà ... termometropolitico

Bonus energia 2020 esteso : nuovi requisiti - importo e a chi spetta : Bonus energia 2020 esteso: nuovi requisiti, importo e a chi spetta Bonus energia 2020: dal primo gennaio 2020, 200mila nuove famiglie potranno beneficiare delle agevolazioni sui consumi energetici. Bonus energia: estensione a 200mila nuove famiglie dal 2020 Il Bonus sociale relativo ai consumi energetici, cioè il cosiddetto Bonus energia, sarà esteso a 200mila nuove famiglie a partire dal primo gennaio 2020. A comunicare l’allargamento ...

