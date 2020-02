Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 4 febbraio 2020 | Trono classico o over?

Anticipazioni Uomini e Donne : Anna offesa lascia Mattia : Le Anticipazioni di Uomini e Donne Trono over di oggi 4 febbraio annunciano una Gemma gelosa che scopre che Emanuele è sessualmente ancora attivo, Tina provocherà Gemma per farla ingelosire Dopo il ritorno del Trono Classico, atteso da molti giorni dai fan di Uomini e Donne, oggi tornerà il Trono Over, vero cavallo di battaglia del programma che continua a raccogliere successi in termini di ascolti per CanaleArticolo completo: ...

Uomini e Donne - Anticipazioni 4 febbraio 2020. “Sono molto attivo” : Gemma sconvolta - Anna lascia Mattia [VIDEO] : Primo appuntamento settimanale del parterre senior di U&D Dopo un appuntamento dedicato al Trono classico di Uomini e Donne, oggi pomeriggio su Canale 5 va in onda la prima puntata settimanale del parterre senior. Stando alle anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, si partirà come sempre con Gemma Galgani. Quest’ultima è uscita con Emanuele, ovvero il cavaliere che fa personal trainer. Dopo aver cenato insieme, la dama si è ...

Daniele Dal Moro rischia tutto | Anticipazioni Uomini e Donne 4 febbraio : Daniele Dal Moro rischia tutto e mette la corteggiatrice di Carlo alle strette, da poco più di due settimane dall’inizio del suo percorso, il tronista sembra avere le idee ben chiare e vuole a tutti i costi portare Ginevra dalla sua parte. Come reagirà Carlo alle sue affermazioni? Lo scontro tra Carlo Pietropoli e Daniele […] L'articolo Daniele Dal Moro rischia tutto | Anticipazioni Uomini e Donne 4 febbraio proviene da ...

Uomini e Donne - Anticipazioni : Daniele Dal Moro mette alla prova le sue corteggiatrici - il pubblico lo critica : Daniele Dal Moro ha messo alla prova le sue corteggiatrici ma il pubblico non ha apprezzato. Ecco che cosa è successo Uomini e Donne, anticipazioni: Daniele mette alla prova le corteggiatrici, il pubblico lo critica Venerdì 31 gennaio si è svolta una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Dopo le vicende di Carlo, Giovanna e Sara, Maria De Filippi ha dato spazio Daniele Dal Moro. La sua partecipazione al dating show è già ...

Uomini e Donne - Anticipazioni : Cecilia torna da Carlo ma lui la mortifica di nuovo : Cecilia torna da Carlo ma poi qualcosa non va tra di loro. Ecco che cosa è successo nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne Uomini e Donne, anticipazioni: Cecilia torna per Carlo, ma… Vi avevamo raccontato che Carlo si era scagliato pesantemente contro Cecilia nelle registrazioni delle puntate del trono classico di Uomini e Donne che non sono ancora andate in onda. Lei, offesa, ha deciso di non presentarsi più ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Cecilia insultata abbandona il programma : Le Anticipazioni di Uomini e Donne Trono Classico, che tornerà oggi dopo molto tempo, vedranno l’addio di Cecilia dopo essere stata offesa lascia lo studio con Carlo stupido e preoccupato Uomini e Donne versione Trono Classico sta creando non pochi problemi a Mediaset: la versione dedicata ai più giovani del programma, continua a non portare risultati e questo comporta una scelta da parte della redazione, mandare in ...