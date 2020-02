Zeman: “Calcio femminile? Di solito in Italia le donne stanno in cucina” (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’ex allenatore di Lazio e Roma, Zdenek Zeman, è finito al centro della bufera. Tutta colpa delle sue parole a margine della premiazione della panchina d’Oro (vinta da Gasperini) sulla crescita del movimento del calcio femminile: “Di solito le donne in Italia sono in cucina”. Frase arrivata dopo un ragionamento: “Il movimento è in grande sviluppo in Italia, anche per la partecipazione ai mondiali, speriamo vada sempre più avanti. Come mai ci si sta arrivando soltanto ora? Penso che in Italia abbia tanti problemi già il calcio maschile. Serie B e Serie C hanno grossi problemi, le donne di solito venivano sempre dietro nel calcio: vedremo se riusciranno a fare un altro passo avanti. È anche una questione di cultura, di solito le donne in Italia sono in cucina”. E a chi gli ha fatto notare la gravità della frase, Zeman ha risposto: “Non so se è ... tpi

