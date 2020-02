Terremoto in Cina, scossa di magnitudo 5.1 nella provincia di Sichuan: “Dieci secondi di terrore” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Una scossa di Terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata nella provincia di Sichuan, nella Cina sudoccidentale, ad una profondità di 21 chilometri. "È durato tutto dieci secondi, il mio letto ha cominciato a tremare", ha detto un testimone alla stampa locale. Non si segnalano danni a cose o persone, ma solo tanta paura: i cittadini sono scesi in strada indossando le mascherine contro il Coronavirus. fanpage

