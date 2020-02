Siria, raid del regime a Idlib uccide almeno 6 turchi. In una settimana 150mila sfollati (Di lunedì 3 febbraio 2020) Siria, raid del regime a Idlib uccide almeno 6 turchi. In una settimana 150mila sfollati raid condotti dal regime di Damsco a Idlib, in Siria, hanno provocato almeno 6 vittime turche e 9 feriti, secondo quanto riferiscono le forze armate di Ankara. I morti sono 5 soldati e un membro del personale civile. Nella rappresaglia turca, condotta con artiglieria e da caccia F-16, sono morti almeno 30-35 soldati Siriani, secondo quanto comunicato alla stampa dallo stesso presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. La risposta ha preso di mira “circa 40 postazioni” del regime di Bashar al Assad indicate dai servizi segreti. Nell’ultima settimana, 151 mila persone sfollate da Idlib, nel nord-ovest della Siria, si sono dirette verso la frontiera turca a seguito dei raid del regime Siriano e della Russia contro la roccaforte ribelle nel nord-ovest della Siria, come riferisce Muhammad ... tpi

