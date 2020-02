Rudy Zerbi contro la squadra di Gaia | Francesca e Talisa a rischio eliminazione ad Amici 19 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Rudy Zerbi ha voluto un confronto diretto con l’intera squadra di Gaia, che secondo lui sta sbagliando gli schieramenti, facendo capire che Francesca e Talisa sono a rischio eliminazione. Per due settimane di seguito, durante lo speciale di Amici 19, la squadra di Gaia ha perso la sfida. I ragazzi sembrano non essere in grado … L'articolo Rudy Zerbi contro la squadra di Gaia Francesca e Talisa a rischio eliminazione ad Amici 19 proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

electrahearvt : Comunque Rudy Zerbi è proprio infame... anche Jacopo aveva detto a Francesca che aveva cantato MOLTO BENE ma era an… - camillaalala : RT @fish_and_shipsx: Rudy Zerbi e Anna Bella Patata Pettinelli che dicono di no a tutti perché PRIMA C'E' MARTINA F A T E V I ABBRACCIARE B… - musicad82712854 : #Amici19 Rudy che critica l'esplosività di sta poveretta mi ricorda quando ha tentato il massacro dei The Jab 2 an… -