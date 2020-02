Riccio: «Riavere tanti giocatori in rosa ha fatto la differenza oggi» (Di martedì 4 febbraio 2020) AI microfoni di Sky è intervenuto il vice allenatore del Napoli Gigi Riccio, perché Gattuso ha avuto dei problemi familiari Un Napoli che ha sofferto troppo «La gara l’avevamo incanalata poi l’eurogol di Quagliarella l’ha sporcata ed p cambiata dal punto di vista delle fisicità e dei duelli. Bisognava rimanere compatti e difenderci tenendo palla» Tante buone notizie «Sappiamo da dove veniamo e il percorso che abbiamo avuto. Riavere più giocatori possibili con questa qualità fa sì che in partita abbiamo più risorse. I ragazzi ci hanno messo tutto per rientrare il prima possibile» Demme non era ammalato? «Ha stretto i denti per esserci. L’abbiamo recuperato tra stanotte e stamane» Lobotka ha coperto poco «È vero, abbiamo avuto difficoltà da questo punto di vista» Pressavate alto e questo ha favorito la ripartenza della Samp «Assolutamente, se decidiamo di andare ... ilnapolista

