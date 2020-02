Proroga detrazioni fiscali 2020: pagamenti in contanti o pos, la decisione (Di lunedì 3 febbraio 2020) Proroga detrazioni fiscali 2020: pagamenti in contanti o pos, la decisione detrazioni fiscali: in arrivo una Proroga per i pagamenti in contanti e, quindi, il rinvio dell’obbligo di pagare con strumenti tracciabili; dal Ministero dell’Economia e delle Finanze si valuta la possibilità di inserirla nella legge di conversione del Decreto Milleproroghe. Segui Termometro Politico su Google News detrazioni fiscali: Fisco a rischio cortocircuito A partire dal 2020, in teoria, si potrà cominciare a usufruire di alcune detrazioni fiscali solo utilizzando strumenti di pagamento tracciabili: è una delle iniziative dell’esecutivo per contrastare l’evasione fiscale. La questione, però, si allaccia a quella delle sanzioni per gli esercenti che non possiedono il Pos: dopo essere state introdotte si è scelto di rimandarne l’introduzione a un altro momento. D’altra parte, il Pos è ... termometropolitico

