Prescrizione, Renzi attacca ancora Bonafede e invita il Pd a riflettere (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il leader di Italia Viva ribadisce la mancanza di numeri per far partire la riforma sulla Prescrizione. E sprona il suo ex partito a far leva sulla legge Orlando. Matteo Renzi torna all’attacco del ministro Bonafede. E il tema non può che essere sempre lo stesso, ovvero la riforma sulla Prescrizione. Già nella giornata di … L'articolo Prescrizione, Renzi attacca ancora Bonafede e invita il Pd a riflettere proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

ManlioDS : Per carità, #Renzi e #Boschi possono dire ciò che credono ma se vogliono lo scontro col #M5S sulla #prescrizione no… - petergomezblog : Prescrizione, Renzi: “Votiamo contro, senza di noi non ci sono i numeri”. Bonafede: “Ricordi che non governa più co… - petergomezblog : Prescrizione, la minaccia di Renzi al governo: “Bonafede fermati, votiamo contro e senza di noi non ci sono i numer… -