Luciano Gaucci sepolto a Santo Domingo. Il figlio Alessandro: “È giusto che resti lì” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Alessandro Gaucci, uno dei figli del compianto patron umbro, ha rivelato che la salma non verrà rimpatriata in Italia: "Aveva fatto la scelta, da uomo libero, di tornare a Santo Domingo, dove i suoi figli sono ancora piccoli e sono distrutti dal dolore per aver perso il papà. Abbiamo ritenuto giusto che resti lì e credo che il suo volere fosse quello di rimanere dove aveva scelto di vivere". fanpage

