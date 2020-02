Lecce, Liverani: «Siamo corti in attacco ma c’è ottimismo» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Fabio Liverani ha parlato a margine dell’evento United For The Heart in corso di svolgimento a Milano Fabio Liverani ha parlato a margine dell’evento United For The Heart in corso di svolgimento a Milano. Le parole del tecnico del Lecce riportate da Tuttomercatoweb. STAGIONE – «All’inizio della stagione sapevamo che le neopromosse avrebbero fatto fatica. Poter rimanere attaccati al carro della salvezza fino all’ultimo era un obiettivo di tutti noi. Abbiamo avuto momenti migliori e altri peggiori ma Siamo vivi. La vittoria di ieri, la prima in casa, è arrivata tardi ma visto il modo in cui è arrivata ci accontentiamo». MERCATO – «E’ uscito un Lecce più omogeneo per affrontare la stagione. In mezzo al campo eravamo pochi e abbiamo preso elementi per completare sia la mediana che la difesa. In attacco abbiamo scelto di rimanere in quattro e ... calcionews24

